Riemst herdenkt woensdag luchtaanval op Vroenhoven uit 1940, maar licht Oekraïense vluchtelingen in over simulatie.

Nu woensdag wordt die luchtaanval herdacht met een simulatie waar zowel Belgische F-16's als Britse legervliegtuigen aan deelnemen. Omdat zoiets met de oorlog in Oekraïne bedreigend kan overkomen, neemt de gemeente wel voorzorgsmaatregelen. Burgemeester Marc Vos: "Het gaat over een 70-tal mensen uit Oekraïne die in Riemst opgevangen worden, die moeten we toch inlichten dat die simulatie gaat plaatsvinden, en dat het dus geen echte oorlogstaferelen zijn, maar een simulatie is."

De gemeente zal de Oekraïense vluchtelingen op de hoogte brengen via de gastgezinnen waar ze verblijven. De inwoners van Riemst worden ook via sociale media geïnformeerd.