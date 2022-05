Geen oorlogsverklaring, annexatie of dreiging met kernwapens: waarom bleef toespraak van Poetin zo "braaf"?

Volgens Crump maakt de Russische president zich oprecht zorgen over de Russische veiligheid. "De commentaar die hij had op de NAVO door te zeggen 'dit was een preventieve aanval omdat de NAVO oprukt in het oosten', klinkt vanuit ons perspectief heel onwaarschijnlijk. Wij zeggen wel dat de NAVO niet van plan is om Rusland binnen te vallen, maar voor veel Russen en voor Poetin voelt dat anders als er zoveel van je land grenst aan een militair bondgenootschap dat is opgericht to keep the Russians out."