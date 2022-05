Stadsdiensten Deinze telefonisch onbereikbaar door technisch probleem

Door de technische problemen zijn verschillende stadsdiensten zoals de Leiespiegel, het Leietheater, sportcentrum Palaestra, de Kunstacademie, Brielpunt, Zeventiendorpen en WZC Karel Picque voorlopig telefonisch niet bereikbaar. Probleem is een storing bij beheerder Proximus. Die zoekt momenteel de oorzaak, maar dat gaat trager dan verwacht. Zo zegt schepen Sofie D'hondt (Open Deinze): "Normaal was het probleem tegen de middag opgelost, maar dat is nog altijd niet gelukt."