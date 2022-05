Vandaag start in Frankrijk het proces rond de vliegtuigcrash die Bahia Bakari (toen 12) als enige overleefde

Het volgende moment dat ze zich herinnert, ligt ze in het water. Het is nacht en ze heeft geen reddingsvest aan. "Ik zag drie brokstukken voor mij en heb het grootste vastgegrepen. Ik wou erop gaan liggen, maar dat lukte niet." Ze hoorde vrouwen rondom haar om hulp roepen.

"Ik was moe en ben even in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, was ik verward. Ik dacht dat iedereen veilig geland was, behalve ik. Ik heb me aan dat idee vastgeklampt, dat mijn moeder mij stond op te wachten op de luchthaven. Ik dacht dat ze heel erg in paniek moest zijn. Ik moest me blijven vastklampen om haar terug te kunnen zien. "