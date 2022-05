Verdachte die bajonet meebracht voor dodelijke steekpartij op jongen (15) in Oostkamp is voorlopig vrij

Eén van de verdachten van een dodelijke steekpartij in Oostkamp in september vorig jaar is voorlopig vrij. Het gaat om de twintiger die de bajonet heeft meegebracht waarmee gestoken is. Een derde verdachte is eerder al voorlopig vrijgelaten. Enkel de hoofdverdachte, die effectief het slachtoffer neerstak, zit nu nog in de cel.