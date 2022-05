Engelse voetballersvrouwen vechten deze week "War of the WAGs" uit voor de rechter

En, zo zou Vardy eraan toegevoegd hebben: “Ik wil hiervoor betaald worden.” Watt stuurde het verhaal vervolgens door naar journalist Andy Halls van The Sun. Hij antwoordde echter meteen dat zijn krant al op de hoogte was, via een politielek.

De conversatie via Watt wordt tijdens het proces tussen Rooney en Vardy aangevoerd tégen Vardy, maar hard bewijs is er niet: kort nadat de rechtbank had gevraagd om de telefoon van Watt te doorzoeken, is het toestel tijdens een boottochtje voor de Britse kust in de Noordzee gevallen.

Er wordt dus in de richting van Watt gekeken als lek naar The Sun, maar hard bewijsmateriaal is er niet. Watt zal wegens ziekte zelf niet aanwezig zijn op het proces. Wie wel aanwezig zal zijn, is Wayne Rooney himself. De oud-voetballer zou volgens de Britse nieuwswebsite MailOnline onder eed getuigen én bewijs leveren.