"Geen chaos" als op Schiphol, wel wachtrijen bij drukte: Brussels Airport blikt vooruit naar de zomer

ACI wijst erop dat heel wat luchthavens personeel hebben moeten laten afvloeien tijdens de coronacrisis, en dat die arbeidsplaatsen nu zeer moeilijk opnieuw ingevuld raken. “Jobs bij de bagageafhandeling en beveiliging stonden vele jaren lang aan de lagere kant van de loonschaal, en hielden ook zevendaagse werkweken in. Dat is een duidelijke handicap om mensen aan te trekken in het huidige klimaat van inflatie.”