Gratis parkeren in Kortrijk voor wie er gaat shoppen, eten of drinken

Wie gratis wil parkeren, kan er maar beter snel bij zijn. Onderneem in Kortrijk en de vereniging Handelsdistrict Kortrijk Centrum voorzien voor deze actie samen in een budget van 16.000 euro. Zodra het budget is opgebruikt, loopt de lanceringsactie ten einde.

Wouter Allijns, schepen van Economie (Team Burgemeester): "Mei is traditioneel een goede shoppingmaand. Met deze actie willen we mensen dan ook stimuleren om dat bij Kortrijkse handelaars te doen. Het voorziene parkeerbudget is gelinkt aan een geschatte omzet van om en bij de 300.000 euro."

Na de lanceringsactie zullen de deelnemende handelaars zélf een deel van de parking terugbetalen aan hun klanten. Er zijn al ongeveer 50 zaken aangesloten. Ubbe Descamps van de kledingswinkel Brooklyn in Kortrijk: "De bedoeling is dat die lanceringsactie niet alleen de klant overtuigt. We rekenen erop dat een deel van de meer dan 200 handelaars definitief deelneemt aan het consumptieparkeren. Hoe meer handelaars instappen, hoe sterker het verhaal. Als handelaar zien we dit vooral als een extra dienstverlening naar onze klanten. In het centrum van de stad kun je moeilijk zelf de grond kopen om klanten gratis parkeerplaatsen te bieden."