Woontorens van 80 meter hoog aan Sint-Pietersstation in Gent komen er voorlopig niet

Buurtcomité BuitenSporig besloot tegen de plannen in te gaan omdat ze niet zouden passen in de wijk. "Er is in de stationsbuurt een groot tekort aan groene plekken en ruimtes. Ze volbouwen met beton is echt niet meer van deze tijd. Daarnaast zijn groene zones ook erg belangrijk om de effecten van de klimaatopwarming op te vangen", klinkt het bij Van Gijseghem. "Ook de schaduw van de grote torens zou tot diep in de wijk vallen. Zeker in de winter is dat voor veel mensen een probleem."

Het comité vraagt opnieuw overleg bij de stad. Daar was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.