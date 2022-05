Walter De Donder mogelijk opnieuw kandidaat-voorzitter voor CD&V: "Rustig over nadenken"

De vraag is dan ook of De Donder zich opnieuw kandidaat stelt als voorzitter. “Het zou best kunnen, maar ik zeg vandaag niet of ik morgen kandidaat zal zijn. Ik heb de gewoonte om over vragen die ertoe doen lang en rustig na te denken, en dat doe ik nu ook. Als men mij vraagt waar CD&V voor moet staan, dan is het zorg dragen voor mekaar, van de wieg tot het woonzorgcentrum. Dat is wat we moeten doen, en daarvoor moet CD&V staan”, besluit De Donder nog.