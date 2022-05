Drie op vier Vlamingen wil dat migranten onze cultuur overnemen en taal leren

Hoe dichter bij huis het migratiethema komt, hoe kritischer de meesten antwoorden. Zo is er nog wel enige steun voor nieuwe asielcentra, maar vluchtelingen zélf tijdelijk onderdak geven, is voor de meeste bevraagden een brug te ver. Eerder bleek al dat de steun voor vluchtelingen uit Oekraïne - de "eigen regio" - veel groter is dan voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan. Daartegenover staat dat alleen bij Vlaams Belang grotere bereidheid is om actie te voeren voor een volledige migratiestop.

Het valt op dat 57 procent van de bevraagden denkt dat het aantal goedgekeurde asielaanvragen de voorbije jaren is gestegen. Bij de kiezers van Vlaams Belang denkt zelfs 78 procent dat dit zo is. Klopt niet, zo blijkt, want het aantal asielaanvragen blijft ongeveer stabiel: in 2018 waren dat er 11.510, in 2019 10.236, in 2020 (een coronajaar) 5.766 en in 2021 11.297.