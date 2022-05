Felix, zoon van Joachim Coens, reageert: "Geen sprake meer van dat ik in zijn voetsporen treed"

Toen Joachim Coens kandidaat was om voorzitter van CD&V te worden, werkte Felix mee aan de verkiezingscampagne van zijn vader. Toen leek politiek ook wel iets voor hem maar 2 en een half jaar later denkt Felix daar helemaal anders over. "Nee, ik zie mezelf niet meer in zijn voetsporen treden. Het politieke spel is veel te hard. Ik zoek andere manieren om me voor de maatschappij te engageren. In zekere zin ben ik zelfs blij dat hij geen voorzitter meer zal zijn, want ik kreeg soms bagger over me heen, ook in Sijsele en Damme. Het ging zover dat ik soms mijn familienaam niet gebruikte om allerlei reacties te voorkomen. Ik ben ervan geschrokken hoe grof mensen kunnen zijn, vooral op sociale media."