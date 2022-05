Zweedse snoepbedrijf Cloetta wil vestiging in Turnhout sluiten, vakbonden zijn niet geïnformeerd

Cloetta, bekend van merken als Sportlife-kauwgom en King pepermunt, wil in totaal drie vestigingen, twee in Nederland en één in België (Turnhout) sluiten, aldus het bedrijf. Tegelijkertijd wil het in Nederland een volledig nieuwe fabriek gaan bouwen om daar de productie uit de drie filialen samen te brengen.



In de drie vestigingen samen werken 350 mensen. Het merendeel zou in de nieuwe vestiging aan de slag kunnen, verzekert Cloetta. Waar die precies in Nederland komt, zegt het bedrijf niet. In Turnhout werken 115 mensen.