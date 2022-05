Massagraf in Nederland uit 18e eeuw geeft geheimen prijs: skeletten blijken van Britse soldaten

Meer dan 80 skeletten die in een massagraf in Vianen in Nederland ontdekt werden, blijken afkomstig te zijn van Britse soldaten. Zij stierven er in de 18e eeuw in een veldhospitaal. Na onderzoek blijkt dat de meeste mannen niet overleden zijn aan hun oorlogsverwondingen, maar aan een hersenvliesontsteking. Volgens archeoloog Hans Veenstra gaat het om een unieke vondst. "Ze vullen een gat van een vergeten stuk geschiedenis. Hoe vaak lees je in geschiedenisboeken iets over de gewone man?"