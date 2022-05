55 miljoen euro voor fietsinfrastructuur in Limburg: "We willen dat er meer aan de fiets wordt gedacht"

Het grootste project in Limburg is in Zonhoven: "Daar gaan we fietspaden aanleggen op de N72, goed voor een investering van 4 miljoen euro", zegt Peeters. "Dat zorgt voor meer comfort en veiligheid voor onze fietsers." In totaal staan er 54 projecten op de planning in Limburg, waaronder een fietsbrug in Dilsen-Stokkem, een fietstunnel in Hasselt, en fietspaden in Tongeren, Lummen, Kinrooi, Heers en Sint-Truiden.