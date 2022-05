Actiegroep wil met petitie hekken rond strandzone van Blaarmeersen in Gent weer weg

Om de maatregelen te evalueren gaat de stad een participatiepanel oprichten. Ook dat kan op bijval rekenen bij de actievoerders, al is er ook nog enige argwaan. Jakob Vandevoorde: "Voor wij daar aan meedoen willen we wel eerst zeker zijn wat er met die klankbordgroep gaat gebeuren. Hoe zal er naar die groep geluisterd worden en hoe zullen de argumenten die de klankbordgroep zal opbouwen, overgebracht worden? Hoe gaat men daar rekening mee houden? Wij maken ons toch wat zorgen over de opmerking van schepen Bracke bij de toelichting, waarbij ze zei dat ze al een goed idee had van wat de oplossing was."