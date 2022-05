Hoofdinspecteur op proces tegen Alexander Dean: "Maïlys zou dag na moord verhoord worden over bedreiging"

Over de moordpartij in Gistel zei de hoofdinspecteur dat "hij verklaarde dat hij Maïlys nog een kus had gegeven en dan in haar hart had gestoken". "De opa bewoog nog, en hij zei dat hij hem daarom nog eens had gestoken." De hoofdinspecteur vertelt over hoe Dean daarna naar Oostende ging. Hij was er op zoek naar twee mannen die Maïlys - volgens Dean - pijn hadden gedaan.

"We hebben hem gevraagd waar zijn gsm was", zegt de hoofdinspecteur nog. "Hij antwoordde dat dit niet belangrijk was." De hoofdinspecteur vertelt nauwgezet over hoe en waar ze zijn gaan zoeken naar de gsm, die uiteindelijk nooit werd teruggevonden. Dean zei "dat hij die in stukjes had verstrooid", aldus de hoofdinspecteur.