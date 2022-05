Antwerpenaar laat zich 24 uur opsluiten in hondenkooi: "Ik wil de asielhonden steunen"

Mitch Fondu (29) laat zich 24 uur opsluiten in een hondenhok in Spanje. Zijn actie start om 15u. "Ik wil de aandacht vestigen op de duizenden asieldieren wereldwijd. Ik zal vrijwillig in een kooi zitten, maar de honden niet", zegt Fondu op Radio 2. Hij is al enkele jaren vrijwilliger bij de Belgische organisatie Spaanse Honden in Nood (SHIN) in Zuid-Spanje.