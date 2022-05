Antwerps project om probleemjongeren op rechte pad te zetten, wordt verlengd

De voorbije 3 jaar zijn in Antwerpen al meer dan 130 jongeren terug op het rechte pad geholpen. Het is belangrijk om dat te blijven doen, ook nadat ze meerderjarig zijn, zegt Vlaams minister van justitie Zuhal Demir (N-VA). "We zien dat de jongeren die in dit programma zitten, jonge criminelen van meestal 16-17 jaar, dat daar heel veel tijd en energie in gestoken wordt om hen op het juiste pad te zetten. Maar als ze 18 jaar zijn, dan stopt het traject abrupt , en dat is heel jammer want je bent dan alles kwijt. Het is nu de bedoeling om de jongeren te blijven helpen, ook nadat ze 18 jaar zijn."

De Vlaamse overheid voorziet 75.000 euro om het project de komende twee jaar verder uit te werken.