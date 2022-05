"Appartementen met houtrot in Sint-Truiden worden best afgebroken", oordeelt deskundige

De eigenaars blijven op dit moment nog met veel vragen zitten. "Het is mijn taak om de eigenaars de nodige informatie te geven zodat ze zich kunnen bezinnen over wat er moet gebeuren", gaat de syndicus verder. "In het voorverslag wordt gesproken over afbraak. En dan zijn de vragen: Hoe en wanneer moet dat gebeuren, wie gaat en kan dat betalen, ? Er moet ook rekening gehouden worden met het niveau ondergronds, want daar wordt nu nog niet over gesproken. Maar dat moet natuurlijk ook gevrijwaard blijven tegen water en andere schade als het gebouw wordt afgebroken. En in een later stadium moet er nog gesproken worden over de heropbouw, maar hoe en wie dat moet financieren, is een groot vraagteken."