Arbeider zwaargewond bij arbeidsongeval in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is deze voormiddag een arbeider zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval op een bouwwerf. De man was aan het werk op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin aan de Kleibeekstraat. Het slachtoffer viel in een put van zo'n 5 meter diep en liep daarbij zware verwondingen op.

Het RED-team van de hulpverleningszone Waasland moest het slachtoffer uit de put halen. De man is met een zware hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Zijn werkmakkers waren erg aangeslagen. Het arbeidsauditoraat verzegelde het stuk van de werf en onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren.