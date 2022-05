Auto belandt op zijn zijkant in Edegem: brandweer bevrijdt geknelde vrouw

Kort na de middag beleefde een vrouw de schrik van haar leven in de Doornstraat in Edegem. Ze belandde met haar auto op de zijkant en zat gevangen in haar voertuig. De vrouw was met haar auto op betonblokken gebotst ter hoogte van een zebrapad. Daardoor kantelde het voertuig om.

De brandweer kwam ter plaatse en kon de vrouw uit haar benarde situatie bevrijden. Ze was niet gewond maar werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.