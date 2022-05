Politie vindt wapens, drugs en geseinde man bij controle Kempense nachtwinkels

De politiezone Balen-Dessel-Mol heeft verschillende overtredingen vastgesteld tijdens een controleactie bij 9 handelszaken. De speurders vonden 3 personen die illegaal in ons land verbleven, waarvan een iemand ook geseind stond. De politie kon de man arresteren en overbrengen naar de gevangenis.

In een aantal nachtwinkels vonden de speurders illegale tabaksproducten, drugs en drie verboden wapens. Er werden ook zogenoemde blunt wraps verkocht, dat zijn sigaren gevuld met cannabis. Alles werd in beslag genomen.

De politiezone Balen-Dessel-Mol voerde de actie uit in één nachtwinkel in Balen, één in Dessel en vijf in Mol. In Mol werden ook twee andere handelszaken gecontroleerd.