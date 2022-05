Polonaise van spitsmuizen in Wellen: "Ik dacht even dat het een slang was"

Het lijkt wel of de spitsmuizen een polonaise aan het dansen zijn. "Ik was in de tuin aan het werk en hoorde plots gepiep, en toen zag ik iets op me afkomen", vertelt Wim Morias. "Ik dacht eerst dat het een slang was die een muis had gevangen. Maar het was dus een polonaise van spitsmuizen."

'Caravanning’ noemen wetenschappers het fenomeen. "Spitsmuizen zijn heel nerveuze diertjes die constant op zoek zijn naar eten, dus die moeten al op heel jonge leeftijd mee met de moeder", legt Joeri Cortens van Natuurpunt uit. "Omdat ze geen handjes hebben om elkaar vast te houden, bijten ze in elkaars staart. Spitsmuizen zien ook weinig. Ze hebben heel kleine oogjes, maar heel grote snorharen. Dus ze zouden elkaar heel snel kwijt kunnen raken. En dat fysieke contact helpt om elkaar niet kwijt te spelen."