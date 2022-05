Belgisch-Iraanse samenzweerders ook in beroep veroordeeld voor beramen bomaanslag

De drie Iraanse Belgen wilden vier jaar geleden, in juni 2018, een bom laten ontploffen op een congres van de Iraanse Volksmujaheddin (MEK) in Villepinte, nabij Parijs. Die oppositiegroep bracht daar duizenden aanhangers samen. Er waren ook hoge gasten uitgenodigd van buiten Iran, zoals Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de toenmalige Amerikaanse president Trump.

Twee van hen, een koppel uit Wilrijk, moest de bom naar Parijs rijden. Maar in Sint-Pieters-Woluwe werden ze onderschept door de politie. In hun auto zat 500 gram TATP-springstof en een ontstekingsmechanisme. Een derde betrokkene moest in Parijs op de uitkijk staan.

Vorig jaar waren de drie al veroordeeld in eerste aanleg, en dat vonnis is nu bevestigd. Het koppel dat de aanslag moest plegen krijgt achttien jaar cel, hun verbindingsman in Parijs zeventien jaar. Ze verliezen ook alledrie de Belgische nationaliteit.