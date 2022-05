Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove roept lot bieren terug wegens risico op glasschilfers

Brouwerij De Brabandere waarschuwt voor de veiligheid van Wieze Tripel 75 cl en Kwaremont 75 cl flessen. Er bestaat een kleine kans dat er glasschilfers van de bovenrand van de fles loskomen en in het bier terecht komen. Naar grote waarschijnlijkheid is dat te wijten aan een onzichtbaar kwaliteitsprobleem van de geleverde flessen. Het gaat alleen om flessen met de houdbaarheidsdatum 22/12/2023 en lotcode 1356A.

Stijn Vermoere van brouwerij De Brabandere: "In Nederland is bij flessen van dezelfde producent een probleem ontdekt. Bij één geval was er een klein beetje glas van de monding van de fles weg en daar waren schilfers losgekomen. Daar zijn heel wat testen op gebeurd en we hebben gezien dat daar toch wel een probleem mee kan zijn. Het gaat enkel over de 75 centiliterflessen. Er is geen enkel probleem met de vaten, met de flessen van 33 centiliter. Het gaat enkel over één lot van 75 centiliter Wieze en Kwaremont."