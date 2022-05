Catherine De Bolle benoemd voor tweede termijn als Europol-directeur

De Bolle is sinds 2018 directeur van het EU-agentschap, dat is gevestigd in het Nederlandse Den Haag. Ze volgde de Brit Rob Wainwright op voor een termijn van vier jaar, en werd zo de eerste Belg die de topfunctie mocht bekleden.

Voor haar functie als topvrouw van Europol, was ze in België commissaris-generaal van de federale politie van 2012 tot 2018.