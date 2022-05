Cellen "zetten hun vuilnis buiten" voor ze zich gaan delen, zo blijkt uit studie

De bevindingen zouden ook relevant kunnen zijn voor kanker: kankercellen kunnen exocytose gebruiken om sommige chemotherapiemiddelen weg te werken, wat hen helpt om resistent te worden voor die middelen. In theorie zou het kunnen helpen om kankercellen gevoeliger te maken voor dergelijke geneesmiddelen als men zou kunnen verhinderen dat exocytose zich voordoet voor de celdeling.

"Er zijn ziekten waarbij we exocytose zouden willen opschalen, bijvoorbeeld bij neurogeneratieve ziekten, maar er zijn ook ziekten zoals kanker waarbij we misschien exocytose naar beneden willen bijstellen", zei Miettinen. "In de toekomst, als we de moleculaire mechanismen die hier achter zitten beter zouden begrijpen en een manier vinden om exocytose in gang te zetten los van de mitose of ze te verhinderen tijdens de mitose, zouden we echt wel een nieuwe schakelaar hebben om te gebruiken bij de behandeling van ziekten."

De studie van Miettinen, Ly, Lam en Manalis is gepubliceerd in eLife. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Massachusetts Institute of Technology.