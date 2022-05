Chocoladefabrikant Ferrero wil de fabriek in Aarlen heropenen, maar wacht op toelating FAVV

Bijna 1.000 werknemers zijn in de weer om de fabriek en de installaties te poetsen, voor de heropening. Twee maanden geleden moest de fabriek dicht, nadat een hele lading chocolade met een salmonellabesmetting in supermarkten over heel Europa belandde. Tientallen mensen werden ziek. Er loopt nog een onderzoek hoe de besmette chocolade in de winkel belandde. Volgens Ferrero hebben ze alles vernietigd, toen de besmetting werd vastgesteld in december.