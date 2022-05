Club Brugge kampioen? Dan moet tribune voor Heilig Bloedprocessie even wachten

Het is nog niet zeker of Club Brugge voor de derde keer op rij landskampioen wordt. Op zondag 22 mei speelt Club de laatste en welllicht beslissende match. Als ze die winnen, willen ze dat de dag erna meteen vieren. Maar... drie dagen later is er in Brugge de Heilig Bloedprocessie. "Geen ideale timing, maar niet onoverkomelijk", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V).

Voor de kampioenenviering willen de spelers met een open bus door de binnenstad rijden en komt er een groot podium op de Markt. Daardoor zal de opbouw voor de Heilig Bloedprocessie even moeten wachten. "Het podium zal dan in de nacht van maandag op dinsdag afgebroken moeten worden, zodat we dinsdag meteen kunnen starten met de opbouw", zegt De fauw. "In de Steenstraat zullen we de vlaggen van de Bloedprocessie tijdelijk weghalen, zodat de bus vlot kan passeren."

Maandag 23 mei is een gewone werkdag, fans van Club Brugge maken er dus best al een verlengd weekend van. Voor Club was die dag de beste optie. De laatste wedstrijd wordt zondag pas om half zeven gespeeld, dat is te laat om achteraf nog een kampioenenviering te houden. "Tegelijk wil Club het feest niet te lang uitstellen", zegt de burgemeester. "Na het einde van de competitie vertrekken veel spelers op vakantie."

Voor Club Brugge zou het de derde landstitel op rij zijn, maar door corona kon dat de voorbije twee jaar niet gevierd worden. De laatste kampioenenfeestjes dateren van 2016 en 2018.