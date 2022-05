Collectie priester Daens van stadsarchief Aalst volledig online beschikbaar

Priester Adolf Daens moet zowat de bekendste Aalstenaar zijn in de geschiedenis. De man kwam op voor de zwakken in de maatschappij, de vreselijke werkomstandigheden in de fabrieken van Aalst en hij schopte het zelfs tot politicus. Samen met zijn broer Pieter werden ze de grondleggers van het "Daensisme". De beweging die tot na de Eerste Wereldoorlog actief was in heel Vlaanderen. Vanaf 1897 ging ze verder als overkoepelende Vlaamsch-Christene Volkspartij die nog steeds opkwam voor arbeiders.



De prominente rol van de gebroerders Daens werd gedocumenteerd met tal van archiefstukken zoals foto's, prenten en brieven die je vanaf nu niet alleen kan raadplegen in de stadsarchieven, maar ook online. Op de website Made in Aalst heeft de stad honderden herinneringen aan priester Daens en zijn broer Pieter verzameld. Van zijn geboorte in 1939 tot zijn dood in 1907.