Controleur van Brussel Mobiliteit aangevallen door chauffeur aan Zuidstation in Brussel 

Deze ochtend is een controleur van Brussel Mobiliteit bedreigd en aangevallen aan het Zuidstation in Brussel. Dat gebeurde tijdens een controleactie bij voertuigen voor personenvoer. Een chauffeur bleek enkel een vergunning voor de Vlaamse Rand te hebben en niet voor het Brusselse Gewest. Daarop bedreigde de chauffeur de controleur en riep hij de hulp in van vrienden. Die bedreigden de man en het eindigde met een schop in de rug van de man. De controleur moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen.