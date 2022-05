Premier De Croo en Duitse bondskanselier Scholz eens over Europese defensie en Oekraïne, minder over energiebeleid

Intussen is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock op bezoek in Kiev. Zij is de eerste minister van de Duitse bondsregering die Kiev bezoekt sinds de start van de Russische invasie op 24 februari. Eerdere geplande bezoeken van president Steinmeier en kanselier Scholz sneuvelden in diplomatiek gehakketak, omdat er in Kiev wrevel leefde over wat daar beschouwd werd als ongepaste Duitse terughoudendheid inzake wapenleveringen en sancties tegen Rusland.

Die plooien lijken nu glad gestreken. Minister Baerbock werd ontvangen door president Zelenski, en die bedankte haar voor de Duitse hulp aan zijn land. Baerbock heeft in Kiev ook de Duitse ambassade gedeeltelijk heropend, als een signaal dat Berlijn er zeker van is dat de Oekraïense regering zal stand houden. Zondag heropenden ook al de VS en Canada hun ambassades in de hoofdstad. Kort voor de start van de oorlog hadden ze hun diplomaten, uit veiligheidsoverwegingen, verplaatst naar de westelijke stad Lviv.