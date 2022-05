Defensie wil proces brand Groot Schietveld uitstellen en schade vergoeden

Het gemeentebestuur van Brecht ziet de zaak ietwat anders. "Die gesprekken waar de advocaat van Defensie over spreekt, hebben nog niet plaatsgevonden", reageert burgemeester Sven Deckers (N-VA) bij Radio 2 in Antwerpen. "Het leger moet ons veel meer betrekken bij alles wat er op het militair domein gebeurt. Wij worden geweerd van dat terrein. Sinds de brand is er een grote knauw in het vertrouwen van de buurt in defensie. Die mensen hebben dagenlang met de daver op het lijf geleefd. Goed nabuurschap is veel belangrijker dan schadevergoedingen. Maar wij staan open voor elk gesprek", aldus Deckers.