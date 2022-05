Demonstranten in Sri Lanka steken huizen in brand van regeringsleiders, ontslagnemend premier Rajapaksa geëvacueerd

Boze demonstranten zijn afgelopen nacht het terrein van aftredend premier Rajapaksa's residentie "Temple Trees" in Colombo binnengedrongen en ze probeerden daarna het hoofdgebouw te bestormen. De ontslagnemende premier verbleef in zijn residentie samen met enkele van zijn bondgenoten.



"Er zijn minstens tien brandbommen in het complex gegooid", zei een hoge veiligheidsfunctionaris. "Bij een operatie die voor zonsopgang werd uitgevoerd, zijn de voormalige premier en zijn familie door het leger geëvacueerd naar een veilige plaats." De locatie is niet bekend. Nog volgens de functionaris probeerde de politie met traangas en waarschuwingsschoten de menigte terug te dringen.

In totaal werden tijdens de protesten zeventig huizen en gebouwen in brand gestoken van familieleden van de premier, van de president en van voormalige ministers en parlementsleden. De gebouwen zijn volledig verwoest. Ook nog eens 150 voertuigen werden beschadigd. Volgens rapporten zou er voorlopig een ambtenaar omgekomen zijn toen zijn huis, nabij de residentie van de premier, in brand gestoken werd.

Ontslag na gewelddadig confrontatie

In Sri Lanka zijn er sinds vorige maand grote protesten aan de gang tegen de manier waarop de regering de economische crisis aanpakt. Gisteren kwam het in de stad Colombo tot gewelddadige confrontaties tussen deze antiregeringsdemonstranten en aanhangers van premier Rajapaksa, daarbij vielen minstens 7 doden en raakten meer dan 190 mensen gewond.



Premier Rajapaksa nam als reactie ontslag, maar dat kon de gemoederen van de boze menigte niet meer bedaren. Er geldt intussen een avondklok en aan burgers wordt gevraagd thuis te blijven.



Maar ook vandaag blijft het erg onrustig in Colombo. Mannen gewapend met stokken en staven gaan de straat op en hebben op verschillende plaatsen wegversperringen opgesteld onder meer op de wegen van en naar het vliegveld. Veel demonstranten willen ook dat president Gotabaya Rajapaksa opstapt, hij is de broer van de aftredende premier.

Later op de dag komt het parlement bijeen om een nieuwe premier aan te duiden. Met het aftreden van de regeringsleider zijn ook al zijn ministers hun post kwijt. Zodra er een nieuwe premier is, zal de president nieuwe ministers kiezen.



Ergste economische crisis

Sri Lanka wordt geconfronteerd met de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1948. De inwoners zijn woedend omdat levensnoodzakelijke middelen onbetaalbaar zijn geworden.

De regering heeft dringende financiële hulp gevraagd. Het geeft de schuld van de crisis aan onder meer de coronapandemie, die de toeristische sector erg hard heeft getroffen. Maar experts zeggen dat ook het economisch wanbeheer de oorzaak van de huidige crisis is.

