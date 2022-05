Druivenfestival Hoeilaart viert Nero's verjaardag met verrassing

2022 is een jubileumjaar voor stripheld Nero. De stripreeks is 75 jaar oud. Bovendien zou auteur Marc Sleen (Marcel Neels) dit jaar 100 jaar worden. Sleen overleed in 2016. Hoeilaart heeft al een hele tijd het unieke Nerocafé, effectief in het oude tramstation dat ook in de stripreeks het huis is van Nero. Ook het jaarlijkse druivenfestival waarmee de organisatoren de Vlaams-Brabantse tafeldruif in de kijker willen stellen, draait rond het thema van "de avonturen van Nero en co".