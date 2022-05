Eerste president van het onafhankelijke Oekraïne Leonid Kravtsjoek (88) is overleden

In 1958 werd hij lid van de Communistische Partij van Oekraïne, waarbinnen hij snel carrière maakte. In 1988 werd hij partijsecretaris. In 1989 werd hij kandidaat-lid van het Oekraïense politbureau, een jaar later was hij volledig lid. Op 3 juli 1990 werd hij ook voorzitter van de Vertsjovna Rada, de Oekraïense Opperste Sovjet.