Elk academiejaar zijn in de VS naar schatting tussen de 10 en 15 procent van de studenten op een bepaald moment dakloos. Een kamer of appartementje huren is vaak onbetaalbaar voor jongeren. Ze slapen op straat, in een auto, of op de zetel bij vrienden. Onze correspondent Björn Soenens sprak met studenten aan de universiteit van San José, in Californië. Bekijk hierboven de reportage.