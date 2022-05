Bellen lukt niet, mails blijven onbeantwoord: hoe komt het dat energieleveranciers zo moeilijk bereikbaar blijven?

Het gebrek aan personeel om de telefoons te bemannen, is en blijft een uitdaging. Elke leverancier die redactie van De Inspecteur spreekt, heeft het over een verdubbeling van het aantal telefonische oproepen. Ook het aantal mails dat klanten sturen, is op zijn minst verdubbeld. Elke leverancier geeft aan extra mensen aan te werven. De zoektocht is lastig.

Volgens Mark Van Hamme van Eneco is het niet gemakkelijk om de juiste mensen te vinden. "We moeten onze medewerkers goed kunnen opleiden, want de vragen van klanten zijn vaak ingewikkeld. Het heeft geen zin om snel snel jobstudenten in te schakelen, want die kunnen de vragen niet grondig genoeg beantwoorden. Er zouden alleen maar nog meer mensen bellen."