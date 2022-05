Federale gerechtelijke politie geeft op proces Aquino uitleg over het onderzoek: dossier van 40.000 bladzijden

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft in totaal 47.500 uur recherchewerk in het onderzoek gestoken, en dat heeft een dossier van 40.000 pagina's opgeleverd. Het was uiteraard geen doorsnee onderzoek, zo heeft de arrestatie in augustus vorig jaar van de laatste verdachte nog voor extra vertraging gezorgd. Maar die man heeft wel belangrijke verklaringen afgelegd, om een zicht te krijgen op de gebeurtenissen. En het onderzoek had ook een internationaal karakter, met onder meer verzoeken om rechtshulp in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.