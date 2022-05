Buitenlandse studenten zijn brexit-slachtoffer: studeren in het VK is financiële en logistieke nachtmerrie na Erasmus

Aan sommige universiteiten zitten nauwelijks nog studenten uit de EU. In Bedfordshire bijvoorbeeld, gingen ze van 670 inschrijvingen in 2020 naar 35 in 2021. Dat betekent niet dat er ineens veel meer studenten van buiten Europa komen studeren, al zie je veel meer Chinezen, Indiërs en Amerikanen dan vroeger.



Omgekeerd heeft de Britse regering een nieuw uitwisselingsprogramma bedacht, Turing, naar de computerwetenschapper Alan Turing. Dat is een duur systeem, dat vooral Britse studenten naar andere universiteiten wil krijgen. Europese universiteiten die hun eigen studenten in het VK willen laten studeren, wordt aangeraden om zelf samenwerkingsakkoorden te sluiten. Daar wringt het schoentje. Want tot nog toe staan alleen universiteiten in Denemarken, Nederland, Italië en Spanje in de lijst, geen universiteiten uit België of Frankrijk.