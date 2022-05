"Gastvrij in de pastorij": Inwoners Beisem maken van leegstaande pastorie een thuis voor Oekraïense vluchtelingen

Het idee kwam van Tom, hij heeft kennissen in Kiev in Oekraïne. "Ik vond dat we iets moesten doen voor de vluchtelingen", vertelt Tom. "We zijn dan gaan samenzitten met verenigingen zoals Beisem Bruist en VZW3008. Ik heb dus het zaadje geworpen, blijkbaar op een zeer vruchtbare grond met veel warmhartige mensen. Zo hebben we samen dat project kunnen realiseren."