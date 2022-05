Gezinnen en bedrijven in Puurs-Sint-Amands tijd zonder stroom door brand in elektriciteitscabine

Door een brand in een elektriciteitscabine eerder vanavond is er een elektriciteitsonderbreking in verschillende straten, liet de gemeente weten. Technici van Fluvius kwamen ter plaatse om het probleem om te lossen, blijkbaar was er een defect aan een kabel. Rond half acht 's avonds was het euvel hersteld, en kon Fluvius de stroomcabinbe terug opstarten.