Groenten- en fruitbedrijf Vergro uit Meulebeke is Brexit goed doorgekomen

Ook het groenten- en fruitbedrijf Vergro in Meulebeke zag de omzet sinds de Brexit licht stijgen. Het bedrijf richtte in Engeland het filiaal Vergro UK op. Bedrijfsleider Dominiek Noppe: "Door de goede samenwerking met het voedselagentschap FAVV en de douanediensten in België en in Engeland zijn we erin geslaagd om dezelfde service aan te bieden aan onze klanten in Engeland als voor de Brexit. Dat is een concurrentieel voordeel tegenover bepaalde Nederlandse exporteurs omdat die al wat verder af zitten. Zij kunnen die service minder snel bieden dan wij."