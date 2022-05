Belgische hockeybond zoekt meer meisjes die hockey willen spelen: "Jongens nog steeds stevig in de meerderheid"

Onder de noemer "United Girl Power" voert de nationale hockeybond campagne om extra meisjes tot bij de hockeyclubs te krijgen. Ook de Belgische vrouwenploeg, de Red Panthers, doet het de laatste jaren goed. Maar het effect bij de hockeymannen op het aantal nieuwe inschrijvingen is groter. "De sport is de laatste jaren zeker populaider geworden, maar er schrijven zich nog altijd opvallend meer jongens dan meisjes in", weet Nadine Bernard van de Merode Hockey Club.

"We nodigen daarom alle meisjes uit de regio groot-Grimbergen uit om bij ons eens een stick vast te komen nemen en te voelen hoe het is om hockey te spelen. Al onze speelsters mogen ook een vriendin meenemen die interesse heeft om het eens te proberen", vertelt Nadine nog op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Iets nieuws proberen met iemand die je goed kent, kan de drempel verlagen. Zo is mijn dochter ook ooit begonnen toen ze 4 jaar oud was en nadien is het ook bij mij beginnen kriebelen."

Meisjes die het eens willen uitproberen zijn welkom op zaterdag 4 juni tussen 10 en 12 uur op het veld van de Merode Hockey Club. Vooraf inschrijven kan via de website van Hockey Belgium.