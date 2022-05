De invloed van influencers: hoe ze jongeren (maar ook volwassenen) massaal weten te verleiden

En die reclame werkt, want 1 op de 3 jongeren die influencers volgen, heeft in de voorbije drie maanden iets gekocht door toedoen van een influencer. Dat is een stijging tegenover vorig jaar: toen ging het om 1 op de 4 jongeren. De cijfers maken ook duidelijk dat jongeren meer informatie opzoeken over een merk of een merk beginnen te volgen via sociale media door influencers.