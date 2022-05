INFOPOL/EXPO112 in Kortrijk is tweejaarlijkse hoogmis voor politie- en hulpdiensten.

Om de 2 jaar stellen de meest gespecialiseerde bedrijven hun nieuwe gamma voor. Heel wat aankoopverantwoordelijken en beslissingsnemers in de veiligheidsketen van ons land hebben Infopol/EXPO112 in het rood gemarkeerd in hun agenda. Op INFOPOL/XPO112 worden alle diensten en producten gepresenteerd die nodig zijn voor een interventie bij een ramp, ongeval, brand of andere dringende interventie. Van de oproep via 112 tot aan het binnenbrengen van een patiënt in de spoedafdeling of het neutraliseren van een ramp.