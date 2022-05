Een krokodil op je doktersattest? Actie van jonge artsen tegen overbodige attesten

Ondernemersorganisatie Unizo steunt de oproep van artsen voor het afslanken van de administratieve rompslomp, maar is gekant tegen het voorstel om de ziekteattesten voor korte duur af te schaffen. "In bedrijven waar er vertrouwen is, waar de werkgever zijn mensen persoonlijk kent en weet hoe ze in elkaar zitten, is het ziektebriefje nu al vaak niet meer aan de orde", zegt Danny Van Assche van Unizo.

"Omdat die werkgever weet dat hij zijn mensen op hun woord kan geloven. Op die manier wordt de 'nodeloze administratieve rompslomp', die aan de basis ligt van deze vraag, de facto al afgeschaft. Maar enkel op die werkplekken waar het kan. De beslissing daarover moet wat ons betreft sowieso altijd bij de werkgever liggen: Wie het loon betaalt, bepaalt! We moeten vermijden dat we een golf aan katermaandagen krijgen, omdat het ziektebriefje 'toch niet meer moet'."