Van 12 naar 4 maanden na seks met andere man: Kamer wil wachtperiode inkorten voor homo's die bloed willen geven

Het Belgische voorstel is nog vrij voorzichtig, vergeleken met andere landen. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk geen wachttijd meer voor mannen in een monogame relatie. Mannen die een nieuwe of meerdere bedpartners hebben gehad, moeten daar 3 maanden wachten voor ze bloed mogen geven. Ook in Canada zijn pas vergelijkbare versoepelingen doorgevoerd.