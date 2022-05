Kickboksgala in Lotto Arena afgelast: organisator verdacht van fraude en witwaspraktijken 

Sportpaleis nv neemt de beslissing omdat er geen vertrouwen meer is. "Wij zijn ondervraagd door de politie en dat heeft ervoor gezorgd dat wij geen vertrouwen meer hebben in de organisator, die waarden hanteert die helemaal niet de onze zijn", zegt CEO Jan Van Esbroeck op Radio 2 in Antwerpen. "Op basis van wat we nu weten is het onmogelijk om verder samen te werken. We zullen zien wat de toekomst brengt."